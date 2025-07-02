Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24. Вероятных преступников разоблачили сотрудниками Центрального бюро расследований полиции Зеленой Гуры.

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Полиция Польши разоблачила группу, которая похищала людей

Четырех граждан Украины разоблачили на незаконной перевозке мигрантов, которые через Беларусь ехали в Европейский Союз. Самая старшая преступница в возрасте 40 лет, а самый молодой – 20 лет.

В июне в милицию поступило сообщение о похищении двух граждан Эфиопии на территории Польши. Согласно полученной информации, неизвестные удерживали людей и требовала за них выкуп в криптовалютах. Если средства не поступали, банда угрожала убить жертв и продать их органы. Дополнительно похитители присылали фотографии издевательств над людьми.

К тому же у жертв забирали деньги и телефоны, угрожая пистолетом. Мужчин закрытыми в багажнике авто отвезли в Люблин.

Позже члены банды сбежали в Латвию, где похитили трех малийцев. Схема действовала так же: жертв связали и заперли в багажнике. Одного мужчину преступники привязали к дереву и жестоко избивали деревянной палкой.

Благодаря сотрудничеству польской полиции со службами Латвии, Литвы и Эстонии удалось установить личности похитителей. Трое из них были арестованы на трассе вблизи Острува Мазовецкого. Четвертого удалось задержать в Сквежине.

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Задержанных должны были бы привлечь к ответственности за участие в организованной преступной группировке. Однако репортер RMF FM выяснил, что на самом деле некоторые из похитителей до сих пор находятся на свободе.