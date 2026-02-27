Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
Як усе відбувалося?
У п'ятницю, 27 лютого, під час патрулювання у Святошинському районі Києва поліція зупинила автомобіль Mazda через порушення ПДР. Інспектори виявили у водія ознаки наркотичного сп'яніння, його авто перебувало у розшуку.
Сам чоловік раніше був позбавлений права керування за рішенням суду через подібний інцидент. Зазначається, що він поводився агресивно та не захотів пройти огляд, після чого наїхав на службовий автомобіль і втік з місця події.
Звуки стрільби у Києві: дивіться відео
Інспектори розпочали переслідування та шляхом блокування зупинили автомобіль на проспекті Повітряних Сил. Однак керманич продовжив утікати,
– ідеться у повідомленні.
Щоб зупинити авто, патрульні застосували табельну вогнепальну зброю, порушника затримали. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, і складають відповідні адмінматеріали.
Інші подібні інциденти
Напередодні на Буковині водій намагався втекти від поліції, ігноруючи їхні вимоги, правоохоронці застосували табельну зброю. Порушником виявився 41-річний чоловік, який перебував у розшуку за ухилення від призову.
Нещодавно у Львові чоловік напав на військового та поліцейських, розпиливши балончик їм в обличчя. У них – пошкодження дихальних шляхів та сльозових оболонок очей. Нападнику загрожує обмеження волі на 3 – 5 років.
Раніше у Черкаській області поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві. Натомість той відкрив вогонь, внаслідок чого загинуло 4 поліцейських, ще один зазнав поранень. Але їм вдалося ліквідувати й самого нападника.