Інцидент трапився у місті Сторожинець. Водій ігнорував вимоги поліції, намагався наїхати на правоохоронців та втекти. Про це повідомила Нацполіція у Чернівецькій області.

Чому поліція відкрила вогонь?

Поліція успішно затримала втікача, після його спроби наїзду. Зловмисник також відмовився надавати документи та почав тікати. Правоохоронці відкрили вогонь по колесах машини, внаслідок чого ніхто не постраждав.

В поліції зазначили, що порушником виявився 41-річний чоловік, який перебуває у розшуку за ухилення від призову.

Водія буде притягнено до відповідальності за частиною 2 статті 342 (опір працівникові поліції). Йому загрожує штраф або позбавлення волі до 3 років.

Наголошуємо, що опір працівникам поліції, зухвала непокора законним вимогам чи умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків є прямим порушенням Закону. Кожен такий факт матиме негайну та жорстку правову реакцію. Поліція діє виключно в межах чинного законодавства України.

Що відомо про успішні операції поліції?