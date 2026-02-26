Про це повідомили у ГУНП Києва.

Дивіться також У Києві пограбували ветерана ЗСУ на протезі

Що відомо про крадіжку на автомийці?

У поліції розповіли, що до них звернулась киянка із заявою про крадіжку. Зазначається, що вона під час повітряної тривоги спустилась до паркінгу разом з усіма своїми заощадженнями.

Жінка залишила гроші у багажнику, а потім віддала автівку на мийку. Після обслуговування вона виявила, що зник майже мільйон гривень.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетні двоє працівників автомийки 29 та 33 років.

Під час зміни вони помітили в багажнику автомобіля гроші та вирішили привласнити частину з них,

– заявили в поліції Києва.

Загалом зловмисники вкрали та поділили між собою 22 500 доларів та 1 700 євро. Поліцейські повідомили, що затримали обох чоловіків та повернули більшу частину суми власниці.

Фігурантам повідомили про підозру у крадіжці в умовах воєнного стану. Їм може загрожувати до восьми років ув'язнення.

Останні затримання поліції