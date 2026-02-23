Під час конфлікту іноземець бив чоловіка руками й ногами по голові. Потерпілого одразу госпіталізували. Про це повідомили в поліції.

Що відомо про інцидент у центрі Києва?

Поліція повідомила про затримання 38-річного чоловіка, який побив киянина в готелі. Між чоловіками виник конфлікт, унаслідок якого іноземець жорстоко побив 42-річного киянина. Потерпілого госпіталізували.

Медики діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Також киянин втратив одне око.

Слідчі повідомили іноземцю про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

