Жінка також стверджувала, що вбитий часто погрожував вигнати її з дому та застосовував про неї фізичне насильство, зокрема скручував їй руки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Що відомо про вбивство на Київщині?

Інцидент стався в Ірпені.

Подія сталася у квартирі подружжя. Між чоловіком та жінкою виник побутовий конфлікт, що супроводжувався взаємними образами та агресією,

– розповіли у прокуратурі.

Підозрювана стверджує, що сварка почалася через нібито проросійські погляди її чоловіка та його зв'язки з родичами у Росії.

У той момент вона шинкувала капусту на кухні. І під час загострення конфлікту та емоційного протистояння жінка вдарила у грудну клітку чоловіка кухонним ножем.

Той помер до приїзду медиків, яких разом із поліцією викликала сама підозрювана.

54-річну жінку затримали за фактом умисного вбивства та вручили їй підозру.

Наразі вона під вартою. Триває досудове розслідування.

"Прокуратура встановлює всі обставини конфлікту та перевіряє достовірність показань підозрюваної щодо можливого попереднього домашнього насильства й мотивів злочину", – додали прокурори.

