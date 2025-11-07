Злочин трапився ще у 2021 році в селі Паладь-Комарівці. Тоді 10-річна Мая та її 5-річна сестра Ніколетта проживали разом із мамою та її новим чоловіком. Вітчим часто пив, зривався й принижував дітей. Сусіди боялись втручатись, бо чоловік їм погрожував, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру та журналіста Віталія Глаголу.

Як вітчим забив до смерті падчерку?

Того страшного вечора Давидов напився, розлютився і почав бити Маю руками, ногами та дерев'яною ніжкою від столу. Чоловік завдав дитині понад 75 ударів. Постраждала й п'ятирічна Ніколетта. Її вітчим вдарив щонайменше 12 разів. Після побиття п'яний чоловік і мати просто пішли спати, залишивши дітей самих. Молодша сестра розповіла, що всю ніч провела поруч із пораненою Маєю й лише під ранок зрозуміла, що вона не дихає.

Давидова затримали одразу після трагедії. Він перебував під вартою без права на заставу. Його визнано винним у побитті та навмисному вбивстві малолітньої дитини з особливою жорстокістю.

Під час судових дебатів, керівник Закарпатської обласної прокуратури Мирослав Пацкан, який очолював групу прокурорів у справі, зазначив: "Дитину зрадили ті, хто мав би бути її опорою. Це не просто вирок одному чоловікові. Це вирок байдужості, яка забирає життя".

Окремо в суді розглядається справа щодо матері, яка була вдома, бачила побиття, але не втрутилася. Відомо, що жінка не прийшла на похорон Маї.

Молодша сестра нині проживає з рідним батьком і проходить психологічну реабілітацію.

