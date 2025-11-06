За таке жінка може сісти до в'язниці. Подробиці моторошного інциденту розповідає 24 Канал із посиланням на Нацполіцію Одеської області.

Як малюк отримав струс мозку?

За інформацією правоохоронців, інцидент стався минулого тижня в одній із квартир Одеси. Тоді 22-річна мати залишила сина з бабусею і поїхала у своїх справах.

Повернувшись додому, вона побачила на тілі малюка синці та подряпини й одразу викликала поліцію.

Поліцейські виявили побитого малюка й жахливі умови проживання у квартирі. Крім того, обидві жінки були п'яні. Лікарі швидкої забрали госпіталізували хлопчика.

Медики кажуть про численні синці та забої, струс мозку та перелом ключиці в малюка.

Важливо! Через бруд та антисанітарію у помешканні поліцейські разом із працівниками служби у справах дітей вирішили забрати тримісячного хлопчика з сім'ї та покласти його до лікарні на додаткове обстеження.

У поліції вважають 50-річну жінку безпосередньо причетною до побиття дитини. Сама бабуся не змогла пояснити, як саме травмувала онука. Вона сказала, що була п'яна й нічого не пам'ятає.

Поліція оголосила їй підозру за статтею про умисне завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Якщо суд доведе провину, жінці світить до трьох років тюрми.

Матір малюка також покарають. Так, на неї вже склали протокол за те, що не доглядала за дитиною належним чином. Жінці загрожує штраф до 1700 гривень.

Раніше ж ця сім'я не привертала уваги ні поліції, ні соцслужб.

