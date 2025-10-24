Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.
Що відомо про справу педагога ліцею на Київщині?
За даними слідства, чоловік, мавши довіру дітей та авторитет учителя, неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо трьох учнів віком 12 років. Про злочин стало відомо після того, як один із потерпілих розповів матері про пережите. Після цього чоловіка було затримано.
Окрім цього, під час розслідування було встановлено, що обвинувачений знімав відео та робив фото порнографічного змісту за участю малолітніх.
Педагогу інкримінують злочини, передбачені статтями Кримінального кодексу України стосовно сексуального насильства щодо малолітніх, учинене повторно, а також виготовлення дитячої порнографії.
Наразі чоловік перебуває під вартою. У разі доведення провини експедагога в суді – йому загрожує довічне позбавлення волі. Прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт.
Де ще правоохоронці затримували підозрюваних у сексуальному насильстві?
Поліцейські на початку жовтня затримали 26-річного чоловіка, який може бути причетним до зникнення 15-річної дівчини на Вінниччині. Фігурант зізнався у вбивстві неповнолітньої, сказавши, що у такий спосіб хотів приховати статеві стосунки з нею.
У серпні Харківській області 20-річний чоловік і 15-річний товариш зґвалтували 14-річного підлітка та зняли це на відео, після чого поширили його в приватному листуванні. Обом хлопцям було повідомлено підозри про катування та виготовлення дитячої порнографії
Окрім того, експрацівниця УКУ звинуватила колегу у зґвалтуванні. Жінка зверталася до поліції за вказаним фактом, але згодом кримінальне провадження закрили через брак доказів.