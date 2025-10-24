Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Що відомо про справу педагога ліцею на Київщині?

За даними слідства, чоловік, мавши довіру дітей та авторитет учителя, неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо трьох учнів віком 12 років. Про злочин стало відомо після того, як один із потерпілих розповів матері про пережите. Після цього чоловіка було затримано.

Окрім цього, під час розслідування було встановлено, що обвинувачений знімав відео та робив фото порнографічного змісту за участю малолітніх.

Педагогу інкримінують злочини, передбачені статтями Кримінального кодексу України стосовно сексуального насильства щодо малолітніх, учинене повторно, а також виготовлення дитячої порнографії.

Наразі чоловік перебуває під вартою. У разі доведення провини експедагога в суді – йому загрожує довічне позбавлення волі. Прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт.

