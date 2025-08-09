Підлітку погрожували побиттям, якщо той не виконає вказівок нападників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру та Поліцію Харківської області.

Що відомо про зґвалтування неповнолітнього на Харківщині?

За даними слідства, 14-річний хлопець нещодавно втратив матір і перебував у вразливому стані. Він інколи підробляв у 20-річного чоловіка.

Після випадкового пошкодження майна – розбиття дзеркала – 20 річний чоловік зі своїм 15-річним товаришем почали систематично принижувати підлітка.

У липні 2025 року підозрювані гналися за хлопцем на вулиці, а коли наздогнали, то завели у покинуту будівлю та поставили перед вибором – зазнати побиття або вчинити цинічну сексуальну дію. Благання потерпілого не дали результату і він був змушений підкоритися. Під час сексуального злочину до підлітка застосовували фізичну силу.

Старший фігурант злочину фіксував усе це на відео, яке до того ж поширив у приватному листуванні. Це завдало потерпілому ще більше моральних страждань.

За процесуального керівництва окружної прокуратури Харківської області 20-річному чоловіку повідомлено про підозру у катуванні, вчиненні сексуальних дій групою осіб, виготовленні, розповсюдженні дитячої порнографії, примушуванні неповнолітньої особи до участі у її створенні. 15-річному, враховуючи його вік, інкримінують лише зґвалтування.

Обох підозрюваних узяли під варту без права на внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.