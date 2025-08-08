Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області, пише 24 Канал.

Що відомо про загибель хлопчика на Одещині?

В поліції розповіли, що дитина вийшла з дому 7 серпня. Хлопчик вирушив на дитячий майданчик, але більше не повернувся.

Поліцейські почали розшукувати дитину. У прикметах зазначалося, що хлопчик зростом 150 сантиметрів, має світле волосся та карі очі. На дитмайданчик він пішов у чорній футболці, шортах і сірих шльопанцях.

Однак невдовзі в поліції повідомили, що дитину знайшли мертвою. Хлопчика було виявлено без ознак життя у місцевій водоймі. Наразі правоохоронці встановлюють, за яких обставин хлопчик загинув.

