Зазначається, що 11-річний хлопчик за відсутності дорослих самостійно сів за кермо автомобіля, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Як загинула дворічна дитина на Волині?

Хлопчик почав виїжджати з гаража. Під час цього він здійснив наїзд на свою дворічну сестру. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці події.

️Окрім того, транспортний засіб зачепив ще одного малолітнього – 7-річного брата. Хлопчик отримав незначні тілесні ушкодження, його не госпіталізовували.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого". Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.

До слова, 3 серпня у рівненському Дубно у ДТП теж загинула дворічна дитина. Там відбулося зіткнення автомобілів Renault Scenic та Ford Fiesta.