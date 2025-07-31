У ДТП потрапив автобус Neoplan. Про це інформує 24 Канал із посиланням на Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

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Що стало причиною ДТП та в якому стані постраждалі?

Аварія сталася близько 2:40 ночі на автодорозі Н-11 Дніпро – Миколаїв неподалік від міста Баштанка. За попередніми даними, водій автобуса, що здійснював регулярні пасажирські перевезення, втратив контроль над транспортом, виїхав на зустрічну смугу, після чого автобус перевернувся.



ДТП на Миколаївщині / Фото Нацполіція Миколаївщини

На момент інциденту в автобусі перебували 12 пасажирів. Внаслідок аварії травмувалися шестеро осіб, серед яких троє дітей, віком 7, 10 і 13 років. Постраждалим надали медичну допомогу, їх доправили до лікарні на обстеження, найстаршого хлопчика госпіталізували.

Рятувальники, що прибули на місце події, запобігли можливому загорянню автобуса та допомогли постраждалим дістати особисті речі.

Попередньо, слідство розглядає подію як порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування пасажирів. Водієві може загрожувати обмеження волі терміном до 3 років та заборона на керування транспортними засобами. Наразі триває з'ясування всіх обставин ДТП.