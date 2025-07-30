Повідомляє 24 Канал з посиланням на Delo.si.

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Що відомо про ДТП у Словенії?

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автомагістралі неподалік від поселення Словенські Кониці, приблизно за 100 кілометрів на північ від Любляни.

Український водій мікроавтобуса, який перевозив сімох пасажирів, перевищив швидкість і зіткнувся з задньою частиною причепа, яким, за попередніми даними, керував водій з Росії.

У результаті зіткнення загинуло п’ятеро пасажирів мікроавтобуса, серед яких, за попередньою інформацією, четверо були громадянками України.

Сам водій мікроавтобуса отримав легкі травми, а його пасажирка, за попередніми даними, теж українка, – важкі. Російський водій ваговоза, попередньо, не постраждав.

У виданні зауважили, що ця ДТП стала однією з найсмертельніших у Словенії за останній час.

Нагадаємо, 28 липня у Чернівецькій області сталася ДТП за участю поліцейської. На місці події загинула 35-річна пасажирка.