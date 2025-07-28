За попередньою інформацією, вона була в стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру.

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Що відомо про ДТП на Буковині?

За даними поліції, 34-річна співробітниця за кермом автомобіля Volkswagen Tiguan допустила зіткнення з огорожею. На місці події загинула 35-річна пасажирка.

Серед постраждалих – водійка та 34-річна пасажирка, яких доставили до лікарні, а також 32-річна пасажирка, яка госпіталізації не потребувала.

За попередньою інформацією, водійка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці очікують результатів експертизи та розв'язують питання про повідомлення підозри.

Усебічне та неупереджене процесуальне керівництво у розслідуванні обставин смертельної ДТП забезпечує Чернівецька обласна прокуратура. До Єдиного реєстру досудових розслідувань уже внесено відомості за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, увечері 24 липня в Івано-Франківській області у ДТП загинув 57-річний народний депутат від партії "Голос" Ярослав Рущишин. Він був за кермом мотоцикла Harley-Davidson, однак не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором.