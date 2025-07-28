Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

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Як поліцейські приховували ДТП з п'яним митником?

Журналісти зазначили, що ДТП із п'яним митником Волинської митниці Володимиром Багрієм сталася 24 червня на трасі у Львівській області. Головний державний інспектор за кермом кросовера Citroen DS4 врізався у відбійник на трасі у Львівській області.

На відео, що з'явилося в соцмережах, митник має явні ознаки сильного алкогольного сп'яніння й не відповідає на жодне з питань свідків аварії. У салоні його автомобіля, біля пасажирського сидіння, помітили порожню пляшку з-під віскі.

Згодом виявилося, що поліцейські склали адмінматеріали за аварію та п'яне водіння не на митника, а на людину, що непричетна до її скоєння – 43-річного знайомого сім'ї митника.

У поліції Львівщини розповіли, що стосовно поліцейських відділення поліції в Сокалі провели внутрішнє службове розслідування. Зрештою обох правоохоронців звільнили з органів Національної поліції, а їхнього командира понизили в посаді.

ДБР, своєю чергою, проводить розслідування через підробку 31-річним поліцейським протоколу ДТП, яка була вчинена митником. Справу відкрили за статтею Кримінального кодексу України про службове підроблення.

Після п'яної ДТП Володимира Багрія звільнили з роботи на Волинській митниці за його ж заявою.