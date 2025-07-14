Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівщини.

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Що відомо про загибель поліцейського Ярослава Проця?

Капітан поліції Ярослав Проць загинув 13 липня. Йому було 42 роки. Понад 19 з них служив в органах внутрішніх справ і поліції. У 2024-му став на захист України.

У складі спецпідрозділу КОРД виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Ярослав Проць з честю та гідністю вірно служив українському народові,

– наголосили в поліції.

Також додали, що його будуть пам'ятати як самовідданого, професійного та сміливого працівника, чуйну й добру людину.

Керівництво й особовий склад поліції Львівщини висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Ярослав Проць загинув унаслідок ДТП / Фото поліції

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ярослава Проця. Вічна пам'ять!