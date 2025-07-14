Трагическое известие сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовщины.

Читайте также В ДТП на Полтавщине погибли полицейский и военный Полтавского ТЦК

Полицейский Ярослав Проць погиб в результате ДТП: что известно?

Капитан полиции Ярослав Проць погиб 13 июля. Ему было 42 года. Более 19 из них служил в органах внутренних дел и полиции. В 2024-м стал на защиту Украины.

В составе спецподразделения КОРД выполнял боевые задачи на Донецком направлении. Ярослав Проць с честью и достоинством верно служил украинскому народу,

– подчеркнули в полиции.

Также добавили, что его будут помнить как самоотверженного, профессионального и смелого работника, отзывчивого и доброго человека.

Руководство и личный состав полиции Львовщины выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Ярослав Проць погиб в результате ДТП / Фото полиции

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Ярослава Проця. Вечная память!