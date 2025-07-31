В ДТП попал автобус Neoplan. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

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Что стало причиной ДТП и в каком состоянии пострадавшие?

Авария произошла около 2:40 ночи на автодороге Н-11 Днепр – Николаев неподалеку от города Баштанка. По предварительным данным, водитель автобуса, осуществлявшего регулярные пассажирские перевозки, потерял контроль над транспортом, выехал на встречную полосу, после чего автобус перевернулся.



ДТП вблизи Баштанки / Фото Нацполиция Николаевской области

На момент инцидента в автобусе находились 12 пассажиров. В результате аварии травмировались шестеро человек, среди которых трое детей, в возрасте 7, 10 и 13 лет. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их доставили в больницу на обследование, старшего мальчика госпитализировали.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, предотвратили возможное возгорание автобуса и помогли пострадавшим достать личные вещи.

Предварительно, следствие рассматривает событие как нарушение правил дорожного движения, повлекшее травмирование пассажиров. Водителю может грозить ограничение свободы сроком до 3 лет и запрет на управление транспортными средствами. На данный момент продолжается выяснение всех обстоятельств ДТП.