Як повідомили у поліції, відбулося зіткнення автомобілів Renault Scenic, за кермом якого перебував 68-річний житель Рівного, та Ford Fiesta, водієм якого був 32-річний житель Здолбуніва, передає 24 Канал.

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Які наслідки ДТП у Дубно?

Унаслідок ДТП водія Ford Fiesta, двох пасажирок мінівену, а також трьох людей з легковика медики доставили до лікарні.

Попри вжиті реанімаційні заходи, 2-річний син 32-річного кермувальника Ford від отриманих травм помер у медзакладі.

Слідчий розпочав досудове розслідування.

️Обставини ДТП встановлюються. У водіїв відібрані біологічні зразки, щоб визначити чи були вони у стані сп'яніння на момент аварії.

Смертельна ДТП у Дубно / Фото поліція

До слова, у Житомирі 2 серпня 32-річний чоловік на автомобілі Audi здійснив наїзд на 14-річного велосипедиста. На жаль, юнак помер в кареті швидкої.