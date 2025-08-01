Про це в четвер, 31 липня, повідомили в навчальному закладі та Вінницькому обласному клінічному медичному реабілітаційному центрі, передає 24 Канал. Колеги висловили співчуття родині та близьким.

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Що відомо про загиблу лікарку?

Анастасія Загоренко також була завідувачкою консультативної поліклініки, лікарем-пульмонологом і профпатологом медичного центру у Вінниці.

Вона була серцем нашої команди – щира, світла, відповідальна, ініціативна, цілеспрямована, завжди готова першою прийти на допомогу. Вона всюди встигала, бралася за найскладніші завдання, надихала колег своєю енергією та щирим бажанням допомагати людям,

– згадують колеги.

В університеті, де покійна викладала майбутнім медикам, також висловили співчуття. Там кажуть, що загибла надихала студентів любов'ю до науки, фаху та людяності, а її вклад у розвиток факультету – неоціненний.



Загинула Анастасія Загоренко / Фото Вінницького обласного клінічного медичного реабілітаційного центру

Нагадаємо, увечері 24 липня на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківського району сталася смертельна ДТП. Загинув Ярослав Рущишин – народний депутат від "Голосу". Чоловік був за кермом мотоцикла Harley-Davidson, однак не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором.