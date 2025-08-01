Об этом в четверг, 31 июля, сообщили в учебном заведении и Винницком областном клиническом медицинском реабилитационном центре, передает 24 Канал. Коллеги выразили соболезнования семье и близким.

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Что известно о погибшем враче?

Анастасия Загоренко также была заведующей консультативной поликлиники, врачом-пульмонологом и профпатологом медицинского центра в Виннице.

Она была сердцем нашей команды – искренняя, светлая, ответственная, инициативная, целеустремленная, всегда готова первой прийти на помощь. Она везде успевала, бралась за самые сложные задачи, вдохновляла коллег своей энергией и искренним желанием помогать людям,

– вспоминают коллеги.

В университете, где покойная преподавала будущим медикам, также выразили соболезнования. Там говорят, что погибшая вдохновляла студентов любовью к науке, профессии и человечности, а ее вклад в развитие факультета – неоценим.



Погибла Анастасия Загоренко / Фото Винницкого областного клинического медицинского реабилитационного центра

Напомним, вечером 24 июля на автодороге вблизи села Бабухов Ивано-Франковского района произошло смертельное ДТП. Погиб Ярослав Рущишин – народный депутат от "Голоса". Мужчина был за рулем мотоцикла Harley-Davidson, однако не справился с управлением и столкнулся с трактором.