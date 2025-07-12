Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Вінниччини.

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Що відомо про ДТП у Вінниці 12 липня?

У поліції розповіли, що дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 12 липня на вулиці А. Первозванного. 32-річний водій автомобіля Renault скоїв наїзд на 22-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Під час освідування у чоловіка виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Водія затримали в процесуальному порядку. Він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання до повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу,

– зазначили правоохоронці.

Постраждалу дівчину госпіталізували.

Поліцейські зазначили, що за фактом автопригоди було відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років. Автомобіль винуватця ДТП було поміщено на арештмайданчик.

Варто зазначити, що у поліції не повідомляли, що це був саме водій Bolt. Про це стало відомо з кадрів аварії, які ширили місцеві ЗМІ.