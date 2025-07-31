Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Нацполіції Івана Вигівського.

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Що відомо про загибель поліцейської у Києві?

Вигівский розповів, що внаслідок ракетного удару у Святошинському районі Києва у ніч на 31 липня загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук.

Вона працювала інспектором взводу №2 роти №3 батальйону № 1 полку № 2 (з обслуговування лівого берега) управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції. До лав поліції дівчина приєдналася у 2017 році.

Лілія Степанчук / Фото Нацполіції

Рідні та близькі Лілії до останньої хвилини сподівалися на диво, якого, на жаль, так і не сталося. Рятувальники деблокували тіло поліцейської з-під завалів. Також під руїнами може перебувати її батьки, його пошуки все ще тривають.

"Завжди щира, доброзичлива та віддана своїй справі — такою запам’ятає Лілію Степанчук уся поліцейська родина. Вона була світлою людиною, яка щиро служила українському народові, захищала людей і залишалася вірною Присязі до останнього подиху. Її самовідданість і людяність залишать глибокий слід у серцях усіх, хто її знав. Її життя обірвалося в мирному місті, від ворожої ракети…", – йдеться у повідомленні.