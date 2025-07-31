Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про похорон Діани Кошик?
В селищі Аули на Дніпропетровщині попрощалися з 23-річною Діаною Кошик, яка загинула внаслідок удару по пологовому у Кам'янському. Дівчина була на сьомому місяці вагітності.
Попрощатися з Діаною прийшли близько 200 людей: рідні, друзі родини та жителі селища.
Дуже хороша сім'я, дуже щаслива сім'я, довгоочікувана дитинка... Молоді, красиві, сильні. Працьовита сім'я, дуже їх всі любили. Це велика втрата не тільки для родини, а й для всього селища,
– розповіла жителька Аулів Галина.
Люди прийшли на прощання з Діаною Кошик / фото Суспільне Дніпро
Батько дівчини – Анатолій, каже, що дівчина була "живою" в усіх сенсах цього слова.
"Не боялася висловитися. Могла і нерви трохи попсувати, і пригорнутися так, що все проходило. Весела була завжди. Малювала, мозаїку викладала, квіти вирощувала. Напередодні розмовляли з нею. Сказала, що в неї все добре, побажала, аби ніч була спокійна. Та ніч тепер не закінчиться ніколи", – пригадує Анатолій.
Діана Кошик загинула під час удару по Кам'янському / фото Суспільне Дніпро
Нагадаємо, що Діана Кошик чекала на народження сина та лежала в лікарні у Кам'янському на збереженні вагітності. Проте російська ракета забрала життя як матері, так і дитини.