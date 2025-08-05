Отмечается, что 11-летний мальчик в отсутствие взрослых самостоятельно сел за руль автомобиля, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Как погиб двухлетний ребенок на Волыни?

Мальчик начал выезжать из гаража. Во время этого он совершил наезд на свою двухлетнюю сестру. От полученных травм девочка погибла на месте происшествия.

Кроме того, транспортное средство зацепило еще одного малолетнего – 7-летнего брата. Мальчик получил незначительные телесные повреждения, его не госпитализировали.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего". Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

К слову, 3 августа в ровенском Дубно в ДТП тоже погиб двухлетний ребенок. Там произошло столкновение автомобилей Renault Scenic и Ford Fiesta.