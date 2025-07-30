Дівчина загинула на місці події. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.

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Що відомо про ДТП на Сумщині?

За попередніми даними слідства, за кермом Dacia Logan була 17-річна дівчина. Вона не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя та допустила перекидання транспортного засобу.

Унаслідок аварії дівчина загинула на місці. Окрім того, в автомобілі також перебували троє підлітків – вони не отримали тілесних ушкоджень.

Повідомлення про ДТП надійшло до чергової частини відділу поліції міста Лебедин, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння.

Зверніть увагу! Поліція закликає громадян бути відповідальними та не допускати передачі транспортних засобів особам, які не мають права керування, особливо неповнолітнім.

Нагадаємо, 28 липня в місті Новоселиця Чернівецької області сталася ДТП за участю поліцейської поза службою. За попередніми даними, у стані алкогольного сп'яніння 34-річна жінка за кермом Volkswagen Tiguan допустила зіткнення з огорожею. На місці події загинула 35-річна пасажирка.