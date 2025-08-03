Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівщини.

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Що відомо про інцидент в Новояворівську?

Правоохоронці встановили, що 15-річний місцевий мешканець отримав тілесні ушкодження після падіння в ліфтову шахту закинутої недобудови.

Інцидент трапився у місті Новояворівськ на Львівщині 2 серпня, близько 21:30. На місці події оперативно вирушили слідчо-оперативна група, дільничні офіцери та ювенальні поліцейські Яворівського районного відділу поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, потерпілий разом із друзями робили фото на даху будівлі, коли стався нещасний випадок,

– йдеться у повідомленні.

Хлопця, який постраждав, госпіталізували. Наразі він перебуває в реанімації. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

"Дахи та закинуті будівлі – не місце для розваг. Не піднімайтеся на дахи житлових будинків, гаражів чи інших споруд. Це надзвичайно небезпечно – можна послизнутися, впасти й отримати тяжкі травми або загинути. Не заходьте у закинуті або недобудовані будівлі. Там можуть бути слабкі перекриття, небезпечні конструкції, відкриті шахти та уламки. Грайтеся тільки в спеціально обладнаних для цього місцях – на дитячих майданчиках, стадіонах, у парках", – застерегли поліцейські.

Нагадаємо, 21 липня у Тернополі з вікна 4-го поверху випав 5-річний хлопчик. Як з'ясувалося, дитина сперлася на москітну сітку.