Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, пишет 24 Канал.

Смотрите также Избили, связали и снимали на камеру: в Одесской области группа людей пытали подростка

Что известно о гибели мальчика в Одесской области?

В полиции рассказали, что ребенок вышел из дома 7 августа. Мальчик отправился на детскую площадку, но больше не вернулся.

Полицейские начали разыскивать ребенка. В приметах отмечалось, что мальчик ростом 150 сантиметров, имеет светлые волосы и карие глаза. На детскую площадку он пошел в черной футболке, шортах и серых шлепанцах.

Однако вскоре в полиции сообщили, что ребенка нашли мертвым. Мальчик был обнаружен без признаков жизни в местном водоеме. Сейчас правоохранители устанавливают, при каких обстоятельствах мальчик погиб.

Смотрите также Трагедия на Волыни: 11-летний мальчик сбил насмерть свою 2-летнюю сестру

Напомним, на Сумщине в конце июля произошло жестокое убийство 17-летней девушки. Тело пропавшей девушки обнаружили в лесополосе с признаками насильственной смерти.