А сам чоловік, на якого вона скаржиться, залишився працювати в УКУ, а потім пішов на фронт. В університеті назвали цей випадок "деструктивними стосунками" між працівниками, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Українську правду. Життя".

Що розповідає жінка про зґвалтування в УКУ?

Жінка розповіла, що почала працювати в УКУ 4 роки тому на посаді асистента. Разом із нею у кабінеті працював чоловік вдвічі старшого віку.

Він проявляв до колеги увагу, згодом між ними почалися стосунки. Втім, згодом жінка вирішила їх закінчити.

Він мені подзвонив, сказав, що це він у всьому винен, попросив вибачення та попросився приїхати, щоб все пояснити. Я була не проти. Він приїхав, я сама відчинила двері, сама запросила його у квартиру і Юрко мене зґвалтував,

– розповіла вона.

Лише через 2 місяці жінка змогла звернутися до психолога.

Згодом свою історію вона розповіла заступнику директора центру, де працювала. Той нібито натякнув, що на того колегу скарги були ще раніше.

"Мені дуже шкода… Я ж їм (керівництву – 24 Канал) казав, як тільки він почав тут працювати. Ви б знали, що він робив. З ним ніхто не міг спрацюватися. От тепер мають", – переповіла жінка слова свого керівника.

Він порадив піти до ректора. На цю зустріч постраждала налаштовувалася кілька днів, а потім розпочалася повномасштабна війна. Тож розмова відбулася більш ніж через місяць.

Жінка перш за все хотіла звільнення свого кривдника, аби "відновити справедливість". Після цього вона планувала звернутися до поліції.

За її словами, в УКУ скликали комісію, де змогли підтвердити лише психологічне насильство. А факти сексуального насильства чи домагання було не встановлено "через недостатність доказів".

Попри обіцянки, кривдника не звільнили. Адміністрація університету постійно говорила, їй: "Це ваша приватна справа", "Інші кажуть, що нічого не було" та "Чому ви так пізно звернулися?".

Восени 2022 року виснажена тиском постраждала працівниця вирішила звільнитися.

У 2024 році вона наважилася звернутися по допомогу до асоціації жінок-юристок України "ЮрФем", а у 2025-му вона подала заяву до поліції, де відкрили кримінальне провадження. Однак, у липні його закрили через брак доказів.

За цей час чоловік, якого жінка звинувачує у зґвалтуванні, мобілізувався до ЗСУ. Водночас він досі вважається працівником УКУ.

Яка реакція УКУ?

На запит hromadske Український католицький університет висловив співчуття постраждалій жінці. Там підтвердили, що раніше скликали комісію з цього приводу.

Комітет установив, що між підозрюваним і потерпілою були деструктивні стосунки, але не міг власними силами, на основі отриманих свідчень, встановити чи спростувати факт сексуального насильства,

– заявили у виші.

Кажуть, саме вони нібито порадили жінці звернутися до правоохоронців і додали, що не знають, чому справу закрили.

Також в УКУ стверджують, що з серпня 2022 року обвинувачений співробітник не виконує жодної роботи в закладі, бо служить.

Згодом постраждала жінка відреагувала на заяву вишу, зазначивши, що там їй ніхто не рекомендував звернутися до поліції. Також, за її словами, вона не отримувала рішення комісії, а про результати їй повідомили усно.

Я думала, що гірше немає куди… За пів року мене навіть не запитали, як я себе почуваю, як моє психічне і фізичне здоров'я, як мені ходити одними коридорами з ґвалтівником. Не те щоб висловити співчуття. Коли оголошували результати переді мною сиділи два чоловіки вдвічі і втричі старші за мене. Ректор сказав: "Ви так пізно прийшли". А психолог мовчки спостерігав. Ще одна говорила, що "нічого такого не було. Чесно, я очікувала на будь-який коментар, але не такий. Це ніби мені посміялися в очі,

– переповіла постраждала.

