А сам мужчина, на которого она жалуется, остался работать в УКУ, а потом ушел на фронт. В университете назвали этот случай "деструктивными отношениями" между работниками, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду. Жизнь".

Что рассказывает женщина об изнасиловании в УКУ?

Женщина рассказала, что начала работать в УКУ 4 года назад на должности ассистента. Вместе с ней в кабинете работал мужчина вдвое старше ее возраста.

Он проявлял к коллеге внимание, впоследствии между ними начались отношения. Впрочем, впоследствии женщина решила их закончить.

Он мне позвонил, сказал, что это он во всем виноват, попросил прощения и попросил приехать, чтобы все объяснить. Я была не против. Он приехал, я сама открыла дверь, сама пригласила его в квартиру и Юрий меня изнасиловал,

– рассказала она.

Только через 2 месяца женщина смогла обратиться к психологу.

Впоследствии свою историю она рассказала заместителю директора центра, где работала. Тот якобы намекнул, что на того коллегу жалобы были еще раньше.

"Мне очень жаль... Я же им (руководству – 24 Канал) говорил, как только он начал здесь работать. Вы бы знали, что он делал. С ним никто не мог сработаться. Вот теперь имеют", – пересказала женщина слова своего руководителя.

Он посоветовал пойти к ректору. На эту встречу пострадавшая настраивалась несколько дней, а потом началась полномасштабная война. Поэтому разговор состоялся более чем через месяц.

Женщина прежде всего хотела освобождения своего обидчика, чтобы "восстановить справедливость". После этого она планировала обратиться в полицию.

По ее словам, в УКУ созвали комиссию, где смогли подтвердить только психологическое насилие. А факты сексуального насилия или домогательства были не установлены "из-за недостаточности доказательств".

Несмотря на обещания, обидчика не уволили. Администрация университета постоянно говорила, ей: "Это ваше личное дело", "Другие говорят, что ничего не было" и "Почему вы так поздно обратились?".

Осенью 2022 года истощенная давлением пострадавшая работница решила уволиться.

В 2024 году она решилась обратиться за помощью в ассоциацию женщин-юристок Украины "ЮрФем", а в 2025-м она подала заявление в полицию, где открыли уголовное производство. Однако, в июле его закрыли за недостатком доказательств.

За это время мужчина, которого женщина обвиняет в изнасиловании, мобилизовался в ВСУ. В то же время он до сих пор считается работником УКУ.

Какова реакция УКУ?

На запрос hromadske Украинский католический университет выразил соболезнования пострадавшей женщине. Там подтвердили, что ранее созвали комиссию по этому поводу.

Комитет установил, что между подозреваемым и потерпевшей были деструктивные отношения, но не мог собственными силами, на основе полученных показаний, установить или опровергнуть факт сексуального насилия,

– заявили в вузе.

Говорят, именно они якобы посоветовали женщине обратиться к правоохранителям и добавили, что не знают, почему дело закрыли.

Также в УКУ утверждают, что с августа 2022 года обвиняемый сотрудник не выполняет никакой работы в заведении, потому что служит.

Впоследствии пострадавшая женщина отреагировала на заявление вуза, отметив, что там ей никто не рекомендовал обратиться в полицию. Также, по ее словам, она не получала решение комиссии, а о результатах ей сообщили устно.

Я думала, что хуже некуда... За пол года меня даже не спросили, как я себя чувствую, как мое психическое и физическое здоровье, как мне ходить одними коридорами с насильником. Не то чтобы выразить сочувствие. Когда объявляли результаты передо мной сидели два мужчины вдвое и втрое старше меня. Ректор сказал: "Вы так поздно пришли". А психолог молча наблюдал. Еще одна говорила, что "ничего такого не было. Честно, я ожидала любой комментарий, но не такой. Это будто мне посмеялись в глаза,

– пересказала пострадавшая.

