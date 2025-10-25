Про це пише 24 Канал із посиланням на поліцію Одеської області.

Що кажуть у поліції?

Правоохоронці розповіли, що подія сталася кілька днів тому в одному з сіл Одеського району. До поліції звернулася місцева жителька із повідомленням про те, що її 10-річного сина незаконно позбавив волі 55-річний односелець.

Слідчі встановили, що чоловік дізнався від 11-річної дівчинки, якою опікується, що її однокласник нібито вдарив її. Обурившись, опікун поїхав до хлопця, розшукав його на одній із вулиць, де він катався на велосипеді, і "провчив".

Зловмисник силоміць посадив дитину до багажного відділення автомобіля, зв’язав руки пластиковою стяжкою, затулив ганчіркою рота та кілька разів ударив долонею по обличчю. Після цього він відвіз хлопчика на околицю села, де провів із ним "профілактичну бесіду", а потім повернув туди, звідки забрав,

– пояснили в поліції.

Судово-медичні експерти встановлять, які саме тілесні ушкодження були спричинені дитині та ступінь їхньої тяжкості. правоохоронці затримали чоловіка у процесуальному порядку та вилучили автомобіль, на який суд наклав арешт.

Зловмисника затримали: дивіться фото Нацполіції

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в незаконному позбавленні волі людини, вчиненому щодо малолітнього, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Слідство триває. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Біляївська окружна прокуратура.

