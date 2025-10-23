Ним виявився місцевий житель 1977 року народження. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.

Що відомо про пожежу на Хрещатику?

За даними ДСНС, повідомлення про загоряння автомобільних покришок надійшло об 11:20. Працівники чергового посту при КМДА загасили пожежу за допомогою вогнегасників ще до прибуття підрозділу. Опісля вогнеборці остаточно ліквідували загоряння на площі 3 квадратних метрів об 11:41.

Правоохоронці затримали ймовірного палія – місцевого мешканця 1977 року народження. Його доставили до районного управління поліції, мотиви вчинку встановлюють.

