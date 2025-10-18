Про це повідомив кореспондент 24 Каналу.

Чому пожежу на Печерську 17 – 18 жовтня так довго не могли загасити?

На Шота Руставелі багато історичних будинків. Судячи з фото, зайнявся саме один з них.

Кореспондент 24 Каналу пояснив: будинок старий, із дерев'яними перекриттями, тому вогонь було важко загасити.

Пожежа на Печерську 17 – 18 жовтня / Фото кореспондента 24 Каналу

У ДСНС розповіли, що займання сталося в одній із квартир на 4 поверсі семиповерхівки. Специфіка будівлі ускладнювала гасіння пожежі.

"Вогонь поширився на верхні поверхи по пустотах будинку, дерев'яних перегородках та перекриттях", – написали рятувальники.

Фото ДСНС з місця пожежі на Печерську

Повідомлення про пожежу надійшло ввечері 17 жовтня о 22:03. На ранок її змогли локалізувати на площі 400 квадратних метрів, а ліквідувати – тільки об 11:32.

На місці працювала рекордна кількість рятувальників – понад 100. Їм допомагали 29 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки.

На щастя, жертв та постраждалих немає.