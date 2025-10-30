Відповідну інформацію оприлюднили у вироку Шевченківського районного суду Чернівці від 20 жовтня. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Тіла двох дітей виявили у квартирі в Миколаєві: який запобіжний захід обрали їхній матері

Що вирішив суд?

Чоловік, який побив дівчинку, частково визнав свою провину і зазначив, що діти не давали йому пройти, а одна дівчинка сказала, що він нібито схожий на Путіна. Через це він не стримався і вдарив її по голові. У вироку не вказано точний вік постраждалої.

Інцидент стався близько 15:00 20 липня біля під'їзду одного з житлових будинків. Обвинувачений Ігор Кучеряєв, проходячи повз компанію неповнолітніх, схопив дитину за волосся та штовхнув, а тоді вдарив долонею по обличчю.

Водночас постраждала заперечила, що називала чоловіка Путіним. Вона підтвердила, що була в компанії однолітків, коли між ними та обвинуваченим виникла суперечка. Вона додала, що чоловік схопив її за волосся і штовхнув, після чого завдав удару в щелепу та вухо.

Суд дійшов висновку, що вина Ігоря Кучеряєва підтверджується не лише свідченнями потерпілої, але й відеозаписом з місця події. Суд визнав чоловіка винним і призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 510 грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.

Останні новини про кримінал