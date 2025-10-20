Згодом стало відомо, що підозрюваний хлопець попросив про психіатричну допомогу під вартою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RTE.

Читайте також В Ірландії вбили 17-річного українця: на нього напали з ножем

Як пройшов суд над підозрюваним у вбивстві Вадима Давиденка?

Увечері 18 жовтня у справі про вбивство 17-річного українця пройшов суд.

Ім'я обвинуваченого сомалійця не називають через його вік. Хлопець на звинувачення нічого не відповів.

Під час суду його адвокат не подав клопотання про заставу та попросив, аби його клієнт отримав термінову психіатричну та медичну допомогу під вартою.

Суддя задовольнив це рішення. Опісля підлітка взяли під варту та доставили до слідчого ізолятора.

У вівторок, 21 жовтня, він знову постане перед судом.

Що відомо про вбивство Вадима Давиденка?