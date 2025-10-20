Згодом стало відомо, що підозрюваний хлопець попросив про психіатричну допомогу під вартою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RTE.
Як пройшов суд над підозрюваним у вбивстві Вадима Давиденка?
Увечері 18 жовтня у справі про вбивство 17-річного українця пройшов суд.
Ім'я обвинуваченого сомалійця не називають через його вік. Хлопець на звинувачення нічого не відповів.
Під час суду його адвокат не подав клопотання про заставу та попросив, аби його клієнт отримав термінову психіатричну та медичну допомогу під вартою.
Суддя задовольнив це рішення. Опісля підлітка взяли під варту та доставили до слідчого ізолятора.
У вівторок, 21 жовтня, він знову постане перед судом.
Що відомо про вбивство Вадима Давиденка?
Смертельне поранення ножем Вадим отримав у центрі екстреного розміщення біженців. Під час інциденту травм зазнали ще двоє людей – співробітниця комплексу та сам підозрюваний сомалієць.
Відомо, що українець прибув до Ірландії лише за кілька днів до загибелі. У центрі він проживав із трьома іншими неповнолітніми без супроводу дорослих.
Ірландці обурені цим випадком. Зазначаються, що жителі ЖК, де розмістили центр, навіть не знали про його існування. Окрім українців та сомалійців, там проживали діти з Афганістану.
Вбитий Вадим Давиденко захоплювався спортом і ІТ. Після навчання в Ірландії він хотів повернутися в Україну та "воювати на передовій у складі кібердивізіону".
Виявляється, що хлопець пропустив свій рейс з Польщі до Ірландії. Рідні просили його повернутися додому, але Вадим не послухав їх. В Україні він мав кохану дівчину.