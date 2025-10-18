Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail і The Irish Times.
Що відомо про підлітка, якого зарізали в Ірландії?
Друг сім'ї розповів, що Вадим захоплювався спортом і ІТ. Він хотів вивчитися на спеціаліста з кібербезпеки, повернутися в Україну та "воювати на передовій у складі кібердивізіону".
Хлопець приїхав в Ірландію кілька днів тому, щоб здобути кращу освіту.
Він пропустив свій рейс з Польщі до Ірландії, і його родина наполягала на тому, щоб він повернувся додому, але Вадим наполягав на своїй подорожі,
– цитують ЗМІ друга родини.
В Україні в нього залишилася дівчина, яка тепер абсолютно спустошена новиною про загибель Вадима. Вона сподівалася відвідати його в Ірландії.
Як загинув Вадим Давиденко?
15 жовтня Вадима вбили фактично у квартирі. Він і ще троє хлопців мешкав у центрі житлового комплексу Grattan Wood у Донагміді – там жили підлітки, які прибули до Ірландії без супроводу дорослих і шукали міжнародного захисту (SCSIP).
Таких підлітків у такі центри найбільше приїздить з України. На другому і третьому місцях – Сомалі й Афганістан.
Daily Mail указало, що підлітка поранили ножем в голову, очі та груди.
Головний підозрюваний – сомалієць. Зараз він із пораненнями в лікарні, тож допит почнеться тільки за декілька днів. Жінка, яка намагалася розборонити підлітків, теж поранена.
Вбивство Вадима збурило всю українську громаду в Ірландії. Люди хочуть віддати шану загиблому – можливо, пустити квіти по річці, щоб інші теж звернули увагу на трагедію.
Є питання до уряду Ірландії
Але ірландці теж обурені. За даними ЗМІ, мешканці житлового комплексу Grattan Wood не знали про існування центру в будівлі.
Ми про це не знали, але я помітила, що останнім часом приходило та йшло більше молодиків різних національностей,
– сказала одна літня жінка.
Опозиція та громадські діячі підкреслили: проживання неповнолітніх у таких центрах не регулюється, підлітки мешкають самі.
Центром управляла приватна компанія, яка винаймала приміщення. Тимчасове житло надало ірландське Агентство з питань дітей та сім'ї (Tusla). Контракт на проживання Tusla уклала як спеціальну екстрену домовленість (SEA).
"Агентство має місце для 400 дітей у житлових центрах, а решта, приблизно 150 неповнолітніх, перебувають під опікою співробітників агентства в орендованому приміщенні, як-от у Донагміді", – розповіли чиновники.
Українська громада закликає Tusla переглянути умови проживання дітей.
Що буде далі?
- Українці зібрали 8 тисяч євро (350 тисяч гривень), щоб перевезти тіло хлопця в Україну. Батькам Вадима нададуть матеріальну допомогу на репатріацію тіла.
- Посольство України в Ірландії на зв'язку з родиною загиблого. Поліція Ірландії An Garda Síochána розслідує обставини трагедії.