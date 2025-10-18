Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail і The Irish Times.

Что известно о подростке, которого зарезали в Ирландии?

Друг семьи рассказал, что Вадим увлекался спортом и ИТ. Он хотел выучиться на специалиста по кибербезопасности, вернуться в Украину и "воевать на передовой в составе кибердивизиона".

Парень приехал в Ирландию несколько дней назад, чтобы получить более хорошее образование.

Он пропустил свой рейс из Польши в Ирландию, и его семья настаивала на том, чтобы он вернулся домой, но Вадим настаивал на своем путешествии,

– цитируют СМИ друга семьи.

В Украине у него осталась девушка, которая теперь абсолютно опустошена новостью о гибели Вадима. Она надеялась навестить его в Ирландии.

Как погиб Вадим Давиденко?

15 октября Вадима убили фактически в квартире. Он и еще трое парней жили в центре жилого комплекса Grattan Wood в Донагмиде – там жили подростки, которые прибыли в Ирландию без сопровождения взрослых и искали международной защиты (SCSIP).

Таких подростков в такие центры больше всего приезжает из Украины. На втором и третьем местах – Сомали и Афганистан.

Daily Mail указало, что подростка ранили ножом в голову, глаза и грудь.

Главный подозреваемый – сомалиец. Сейчас он с ранениями в больнице, поэтому допрос начнется только через несколько дней. Женщина, которая пыталась разнять подростков, тоже ранена.

Убийство Вадима возмутило всю украинскую общину в Ирландии. Люди хотят отдать дань погибшему – возможно, пустить цветы по реке, чтобы другие тоже обратили внимание на трагедию.

Есть вопросы к правительству Ирландии

Но ирландцы тоже возмущены. По данным СМИ, жители жилого комплекса Grattan Wood не знали о существовании центра в здании.

Мы об этом не знали, но я заметила, что в последнее время приходило и уходило больше молодых людей разных национальностей,

– сказала одна пожилая женщина.

Оппозиция и общественные деятели подчеркнули: проживание несовершеннолетних в таких центрах не регулируется, подростки живут одни.

Центром управляла частная компания, которая снимала помещение. Временное жилье предоставило ирландское Агентство по вопросам детей и семьи (Tusla). Контракт на проживание Tusla заключила как специальную экстренную договоренность (SEA).

"Агентство имеет место для 400 детей в жилых центрах, а остальные, примерно 150 несовершеннолетних, находятся под опекой сотрудников агентства в арендованном помещении, например в Донагмиде", – рассказали чиновники.

Украинская община призывает Tusla пересмотреть условия проживания детей.

Что будет дальше?