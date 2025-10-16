Житловий комплекс Grattan Wood, у якому сталося вбивство, функціонує як центр екстреного розміщення для осіб, що шукають міжнародного захисту. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на ірландське видання The Irish Times.

Читайте також Вбивство українки у США наробило галасу і показало подвійні стандарти

Як у Дубліні смертельно поранили українського підлітка?

За даними місцевих правоохоронців, виклик про напад надійшов приблизно о 11 ранку. На місці події поліція та медики виявили важкопораненого підлітка.

Попри зусилля лікарів, врятувати хлопця не вдалося – він помер на місці. Тіло загиблого направили на розтин, результати якого допоможуть встановити деталі трагедії та визначити подальший хід розслідування.

Внаслідок нападу поранені також 17-річний підліток із Сомалі та співробітниця комплексу. Хлопця із Сомалі, якого вважають причетним до інциденту, затримали на місці, але через отримані порізи його одразу госпіталізували.

Жінка, яка намагалася втрутитися в конфлікт, отримала легкі поранення і також була доставлена до лікарні.

Зауважте! За інформацією RTE, українець Вадим Давиденко прибув до Ірландії лише за кілька днів до трагедії. Він проживав у центрі Grattan Wood разом із трьома іншими неповнолітніми без супроводу дорослих.

Повідомляється, що хлопець отримав важкі травми голови, обличчя та верхньої частини тіла.

Ще один підліток, який перебував у комплексі, зміг відбитися від нападника і не постраждав.

На трагічний інцидент відреагували в Посольстві України в Ірландії. Там висловили співчуття близьким загиблого й зазначили, що співпрацють з ірландською поліцією, яка розслідує обставини трагедії.

Посольство надає необхідну підтримку родині та займається підготовкою до репатріації тіла Вадима до України,

– написали на сторінці установи.

Поліція Дубліна припускає, що загиблий і затриманий підліток були знайомі, а напад міг бути результатом конфлікту між ними. Наразі правоохоронці з'ясовують усі причини сварки та обставини інциденту.

Напади на українців за кордоном: останні новини