Про це пише 24 Канал з посиланням на RTE News.
Ким є підозрюваний в убивстві підлітка в Ірландії?
У Дубліні поліція знайшла 17-річного громадянина Сомалі. Саме його суд хоче визнати винним у загибелі однолітка з України Вадима Давиденка, який приїхав до Ірландії, щоб отримати захист. Ім'я підозрюваного не розголошується через те, що він неповнолітній.
У п'ятницю, 17 жовтня, пройшов перший суд над іноземцем. Було вирішено залишити хлопця під вартою, але адвокат наполіг на переведення ймовірного вбивці до Центру утримання неповнолітніх "Оберштаун" у столиці Ірландії. Плануються подальші засідання суду у справі сомалійця.
Як повідомив детектив-сержант Марк Квілл сказав, підозрюваний підліток нічого не сказав, коли йому зачитали звинувачення.
Варто зазначити! В центрі опіки перебували, зокрема, немало українців. Також там тимчасовий притулок знайшли діти із Сомалі (на другому місці за кількістю) й Афганістану.
Що відомо про вбивство Вадима Давиденка?
17-річний українець Вадим Давиденко приїхав до Ірландії тиждень тому, бо хотів отримати тут притулок. У центрі опіки на нього з ножем напав інший підліток 15 жовтня. Нападник був знайомий з українцем. Також окрім загиблого під час конфлікту постраждали ще двоє людей, зокрема жінка, яка хотіла зупинити вбивцю.
Вадим приїхав до Ірландії, щоб тут навчатися на спеціалісти з кібербезпеки, але мріяв повернутися в Україну. Хлопець захоплювався спортом та ІТ. Він мріяв захищати кіберпростір рідної країни.