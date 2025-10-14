Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Офісу Генерального прокурора України для Суспільного.
До теми Підозрюваний "покаявся", далі – вирок: суд завершив дебати у справі вбивства на фунікулері
Чому Косов хоче подавати апеляцію?
Шевченківський районний суд Києва у вересні визнав колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова винним у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції фунікулера. За вироком суду, чоловіка засудили до довічного позбавлення волі.
Під час судових дебатів захист визнав тяжкість скоєного, однак наполягав, що йшлося не про умисне вбивство, а про смерть, заподіяну з необережності.
У своєму останньому слові Артем Косов визнав провину, висловив каяття й запевнив, що не мав наміру позбавляти життя юнака.
До речі, мати Максима Ірина Матерухіна поділилась в етері 24 Каналу, що вона з чоловіком дуже довго чекала на те, щоб Артем Косов отримав справедливе покарання за вбивство їхнього сина. Жінка зазначила, що готова йти до кінця, аби винний у вбивстві її сина сів довічно до в'язниці.
Що відомо про вбивство Максима Матерухіна у Києві?
7 квітня 2024 року на станції київського фунікулера трагічно загинув підліток. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув юнака – той упав, розбив головою скло й зазнав смертельного поранення шиї. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть хлопця.
Загиблим виявився 10-класник київської школи №36 Максим Матерухін. Очевидцями події стали семеро підлітків, які дали свідчення правоохоронцям.
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, оскільки підозрюваний працював водієм в Управлінні державної охорони. Згодом йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.
14 серпня Шевченківський районний суд Києва продовжив Артему Косову запобіжний захід – тримання під вартою до 11 жовтня без права внесення застави. Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтримав обвинувачення у справі та особисто представляв його в суді.
Пізніше Руслан Кравченко заявив, що всі докази підтверджують, що Артем Косов діяв умисно, вбиваючи Максима Матерухіна, а версія про випадкове падіння виключена. Генеральний прокурор також просив довічного ув'язнення для Косова.
Уже 22 вересня Шевченківський районний суд Києва засудив Артема Косова до довічного ув'язнення за вбивство підлітка Максима Матерухіна.