Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Офиса Генерального прокурора Украины для Суспильного.
Почему Косов хочет подавать апелляцию?
Шевченковский районный суд Киева в сентябре признал бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова виновным в убийстве подростка Максима Матерухина на станции фуникулера. По приговору суда, мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы.
Во время судебных дебатов защита признала тяжесть совершенного, однако настаивал, что речь шла не об умышленном убийстве, а о смерти, причиненной по неосторожности.
В своем последнем слове Артем Косов признал вину, выразил раскаяние и заверил, что не намеревался лишать жизни юношу.
Кстати, мать Максима Ирина Матерухина поделилась в эфире 24 Канала, что она с мужем очень долго ждала того, чтобы Артем Косов получил справедливое наказание за убийство их сына. Женщина отметила, что готова идти до конца, чтобы виновный в убийстве ее сына сел пожизненно в тюрьму.
Что известно об убийстве Максима Матерухина в Киеве?
7 апреля 2024 года на станции киевского фуникулера трагически погиб подросток. По словам очевидцев, после выхода из вагона на верхней станции мужчина толкнул юношу – тот упал, разбил головой стекло и получил смертельное ранение шеи. Медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть парня.
Погибшим оказался 10-классник киевской школы №36 Максим Матерухин. Очевидцами происшествия стали семеро подростков, которые дали показания правоохранителям.
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство, поскольку подозреваемый работал водителем в Управлении государственной охраны. Впоследствии ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
14 августа Шевченковский районный суд Киева продлил Артему Косову меру пресечения – содержание под стражей до 11 октября без права внесения залога. Генеральный прокурор Руслан Кравченко поддержал обвинение по делу и лично представлял его в суде.
Позже Руслан Кравченко заявил, что все доказательства подтверждают, что Артем Косов действовал умышленно, убивая Максима Матерухина, а версия о случайном падении исключена. Генеральный прокурор также просил пожизненного заключения для Косова.
Уже 22 сентября Шевченковский районный суд Киева приговорил Артема Косова к пожизненному заключению за убийство подростка Максима Матерухина.