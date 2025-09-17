Родители погибшего считают пожизненное заключение "справедливым приговором" для задержанного. Об этом сообщили корреспонденты 24 Канала.
Смотрите также Доказательства подтверждают, что Косов действовал умышленно, – Кравченко об убийстве Максима Матерухина
Что известно о ходе дела убийства на фуникулере?
Судебные дебаты 17 сентября закончились. Обвиняемый Артем Косов в своем последнем слове признал вину и покаялся, подчеркнув, что не имел намерения убивать юношу.
Сторона обвинения представила все доказательства, показания свидетелей, результаты экспертиз, которые доказывают: смерть Максима была не случайностью, а следствием умышленных действий обвиняемого,
– говорится в сообщении генпрокурора.
Прокуроры настаивают на пожизненном лишении свободы за умышленное убийство, в то же время сторона защиты утверждает, что смерть подростка произошла по неосторожности.
В комментарии корреспондентам 24 Канала, генпрокурор Руслан Кравченко, представляющий государственное обвинение по этому делу, сообщил, что не изменил своей позиции после раскаяния Косова.
И пока происходило судебное разбирательство, когда мы исследовали конкретные доказательства, то обвиняемый врал в суде, сообщал другие данные после обвинения. Пришлось дополнительно назначать экспертизу, чтобы еще доказать, что обвиняемый врет во время судебного заседания,
– прокомментировал Кравченко.
Напомним, что более года родные Максима Матерухина ждали, пока дело сдвинется с места. Председательствующая судья Оксана Голуб сообщила, что суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет объявлен 22 сентября в 11:30.
Что известно об убийстве Максима Матерухина?
7 апреля 2024 года на станции киевского фуникулера погиб подросток. По словам очевидцев, после выхода из вагона на верхней станции мужчина толкнул юношу, и тот упал, ударившись головой о стекло. Парень получил смертельный порез шеи и умер до приезда скорой помощи.
Погибшим оказался 10-классник Максим Матерухин. Семеро его сверстников стали свидетелями происшествия и дали соответствующие показания.
Военнослужащий Управления государственной охраны Украины Артем Косов получил подозрение в умышленном убийстве подростка. ГБР начало уголовное производство.
Во время судебного заседания 15 сентября 2025 года свидетель сообщил, что обвиняемый ждал подростков у выхода из фуникулера. Перед этим у них якобы возникла словесная перепалка. Задержанный перебросил Максима Матерухина через себя после ссоры.