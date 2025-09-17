Родители погибшего считают пожизненное заключение "справедливым приговором" для задержанного. Об этом сообщили корреспонденты 24 Канала.

Что известно о ходе дела убийства на фуникулере?

Судебные дебаты 17 сентября закончились. Обвиняемый Артем Косов в своем последнем слове признал вину и покаялся, подчеркнув, что не имел намерения убивать юношу.

Сторона обвинения представила все доказательства, показания свидетелей, результаты экспертиз, которые доказывают: смерть Максима была не случайностью, а следствием умышленных действий обвиняемого,

– говорится в сообщении генпрокурора.

Прокуроры настаивают на пожизненном лишении свободы за умышленное убийство, в то же время сторона защиты утверждает, что смерть подростка произошла по неосторожности.

В комментарии корреспондентам 24 Канала, генпрокурор Руслан Кравченко, представляющий государственное обвинение по этому делу, сообщил, что не изменил своей позиции после раскаяния Косова.

И пока происходило судебное разбирательство, когда мы исследовали конкретные доказательства, то обвиняемый врал в суде, сообщал другие данные после обвинения. Пришлось дополнительно назначать экспертизу, чтобы еще доказать, что обвиняемый врет во время судебного заседания,

– прокомментировал Кравченко.

Напомним, что более года родные Максима Матерухина ждали, пока дело сдвинется с места. Председательствующая судья Оксана Голуб сообщила, что суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет объявлен 22 сентября в 11:30.

Что известно об убийстве Максима Матерухина?