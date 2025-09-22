Родители Максима Матерухина считают, что Артем Косов подаст апелляцию, а потом может быть этап кассации. Ведущая 24 Канала Яна Богославская отметила, что родители готовы идти до конца, чтобы он все-таки получил пожизненное заключение.

Справедливость наступила

Мать Максима Ирина Матерухина поделилась, что они очень долго ждали того, чтобы Артем Косов получил справедливое наказание за убийство их сына. 23 сентября парню должно было исполниться 18 лет, поэтому это будет подарок для него.

Сейчас для меня это будто сон, который даже не описать словами. Это просто такая радость. Эта справедливость наступила. И все услышали, что ему пожизненное за убийство нашего сына. Он получил то, на что заслуживает,

– сказала женщина.

По ее словам, они с мужем испытывают невероятные эмоции. В частности, благодарность всем людям, которые постоянно поддерживали их семью на этом сложном пути.