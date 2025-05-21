Годовщина смерти Максима Матерухина – подростка, который погиб на станции киевского фуникулера – прошла с многочисленным воспоминанием его имени и фото на плакатах. Как и год назад, под Шевченковским судом собрались неравнодушные люди, чтобы поддержать семью и добиться справедливого наказания для убийцы.

Защита уже несколько заседаний подряд требует выпустить обвиняемого Артема Косова под домашний арест, приводя все новые аргументы. Сможет ли госохранник выйти из-за решетки, кто набросился на мать погибшего подростка и что следователи нашли на месте убийства, что могло бы изменить ход дела – 24 Канал расскажет в рамках проекта "Где они?".

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Рассмотрение дела оказалось под угрозой срыва

7 апреля 2024 года Максим Матерухин погиб на станции фуникулера, но людей, желающих поддержать его семью, не становится меньше. Однако не каждое судебное заседание доходит до рассмотрения дела по существу. Хотя людям здесь очень важно, чтобы свои выводы суд сделал как можно скорее.

Новое судебное заседание началось привычно: группа поддержки собралась с плакатами и фото, все плотно набились в зал. И все бы ничего, но на скамье подсудимых не хватило людей. Артема Косова на заседание просто не доставили. Рассмотрение оказалось под угрозой срыва, ведь адвокаты в унисон заговорили о других делах, а сотрудника УГО обещали привезти только через полтора часа.

Коллегия судей сослалась на некую документальную коллизию, которая возникла на гауптвахте, где удерживают вероятного убийцу. Якобы суд направил все необходимые запросы, но гауптвахта их почему-то не получила. На видеоконференцию Косов не согласился. После этого в течение 30 минут фигуранта оперативно доставили в зал суда. Отец Максима считает, что защита обвиняемого причастна к этим событиям.

Что происходит по делу подростка, которого убили на фуникулере: смотрите видео

"Это какой-то бред. Как это они не получили (запросы – 24 Канал)? Это мое личное мнение, но мне кажется, что они (защита Артема Косова – 24 Канал) приложили к этому руку. У них было такое удивление, когда сказали, что он через полчаса приедет", – прокомментировал Александр Матерухин, отец погибшего Максима.

Скандалы во время заседаний и "заработок" в суде

Заседание все-таки началось. На нем присутствовала и мать Артема Косова, из-за состояния здоровья которой, защита обвиняемого подала ходатайство об освобождении госслужащего под домашний арест. Людмила Косова, которая на одном из прошлых заседаний подралась с журналисткой, на этот раз избегала камер и много раз в перерывах говорила по телефону. Но и на этот раз не обошлось без скандала.

Ирина Матерухина, мать погибшего Максима, рассказала, что когда во время заседания посмотрела на мать обвиняемого, Людмилу Косову, та смотрела прямо на нее и одними губами сказала: "С*ка", улыбнулась и отвернулась.

Их семья ненавидит нас за то, что мы подняли такой "бунт", что не даем замолчать нашу трагедию и тихонько "порешать". Поэтому она это и сказала,

– убеждена Ирина Матерухина.

С журналистами 24 Канала госпожа Людмила не пожелала говорить, поэтому, что произошло, на ее взгляд, мы не знаем.

После года судебных разбирательств людей в зале заседаний не уменьшается, однако защита Косова уверена: не все туда приходят за идею. Для некоторых это якобы способ заработка. Так, отца Максима Матерухина обвиняли в сети, якобы он раздает какие-то суммы денег присутствующим в группе поддержки.

24 Канал спросил у присутствующих, получили ли они какие-то средства за то, что пришли на судебное заседание. И люди ответили, что приходят, потому что верят, что Артем Косов должен быть наказан.



Люди приходят в суд поддержать родителей Максима / Скриншот с видео

Адвокаты защиты недовольны прокурором и свидетелями

Далее допросили свидетелей и суд перешел к анализу доказательств. Со стороны защиты звучало много замечаний относительно работы со стороны прокурора. Якобы есть описки, нарушение процедуры, потому что неправильно оформленные документы приведут к неправильному исследованию доказательств.

Напомним, что адвокаты Артема Косова отстаивают как возможную и версию о том, что именно подростки спровоцировали конфликт на фуникулере, выкрикивая возмутительные тезисы о военных. Свидетели и сторона потерпевших такой ход событий отрицают.

Со слов свидетелей: нетрезвый Артем Косов с товарищем ехал на фуникулере, приставал к компании молодежи. А потом устроил стычку с Максимом Матерухиным, в ходе которой выбил им стекло на станции. При этом был еще и под воздействием наркотиков – это тоже подтвержденный факт, но в этом случае ему добавилась только административная ответственность, ведь того количества вещества было якобы недостаточно, чтобы квалифицировать это как уголовное преступление.

Однако у стороны защиты все еще много замечаний не только к работе со стороны прокурора, но и к показаниям очевидцев, которые якобы не совпадают с предыдущими. Об этом и предвзятости суда неоднократно говорил адвокат Артема Богдан Кушнир.

В деле появился загадочный мешочек

Коллегия судей в деталях зачитала, в каком положении нашли тело Максима, какие раны на нем обнаружены. Однако к видеодоказательствам на этот раз судьи так и не дошли – не успели. Зато вдруг прозвучал еще один факт: у Максима тоже нашли какой-то пакет. При этом токсикология показала наличие никотина и продуктов его распада – ничего больше.

В крови убитого подростка не нашли следов ни алкоголя, ни наркотиков, что подтверждают слова родителей, которые сразу уверяли: их сын ничего такого не употреблял. Хотя некоторые из подростков и рассказывали на допросе, что они выпивали.

Пока не известно, что именно было в пакете и использовал ли Максим его содержимое. 24 Канал пообщался с мамой Максима, которая рассказала, что за растительное вещество там было. По ее словам, в мешочке лаванда, которую Максим носил как оберег.

Дело в том, объяснила Ирина Матерухина, что лаванда является защитником Максима по дате рождения. Она даже показала пучок лаванды, из которого отрезала оберег для сына, и показала свой такой же мешочек, но немного больше.

Почему же о лаванде не было известно с самого начала? Ирина объясняет: на фоне трагедии, о пакете с ароматными цветами – просто забыли.



Лаванда из дома Матерухиных / Фото предоставлено 24 Каналу

Защита хотела отозвать судей

Семья обвиняемого Артема Косова не меньше заботится о его жизни и состоянии. Мать госохранника посещает каждое заседание, а сам он начал принимать более активное участие во всех процессах. Сейчас на заседаниях все чаще раздается уверенный голос обвиняемого в убийстве из-за стеклянной двери, который обвиняет СМИ в якобы искажении действительности: мол, то, что сообщают журналисты, и то, что происходит в суде, – отличается.

В то же время люди по ту сторону стеклянных дверей – другого мнения. У многих перспектива того, что госслужащий УГО, подозреваемый в убийстве подростка на фуникулере, окажется на свободе, даже находясь под домашним арестом, – вызывает ужас.

Однако в конце апреля не эта тема стала главной в судебном зале Шевченковского суда. Адвокаты Артема Косова ходатайствовали об отводе коллегии судей, и на это они собрали немало причин. По словам адвоката защиты Богдана Кушнира, его ознакомление с материалами дела состоялось только через месяц после того, как он зашел в дело, а тома 2 и 3 дела не были сформированы и подшиты вовремя.



Заседание по делу убийства Максима Матерухина / Скриншот с видео

Кроме того, два ходатайства на заседаниях об изменении меры пресечения судьи даже не рассматривали, а потом рассмотрели в одну дату, а опубликовали это все – в другую, нарушив процедуру. Так, защита обвиняемого утверждает, что Косов незаконно находился под стражей 86 дней. Кроме того, вопросы у адвокатов есть даже к квалификации судейской коллегии.

Адвокат Косова 30 минут рассказывал о нарушении сроков, дисциплинарных разбирательствах в отношении судей, общественном интересе, который мешает рассмотрению, и многих других, по его мнению, аргументах для отвода коллегии. Но стороне обвинения было что ответить. Относительно ходатайств об изменении меры пресечения, прокурор сослалась на решение апелляционной инстанции и бездействие второго адвоката Косова - Дмитрия Земницкого.

После такого ходатайства в зале раздавались крики возмущения. Кто-то выкрикивал насмешки относительно компетентности защитников обвиняемого, кто-то выбегал из зала в гневе. Родители Максима вышли тихо, чтобы не подвергать себя еще более травмирующим событиям.

Пока суд в совещательной комнате решал, отводить ли самих себя, в зале звучало немало обвинений в адрес адвоката Богдана Кушнира. В частности, его обвинили в некомпетентности из-за отвода коллегии. 24 Канал получил эксклюзивный прямой комментарий защитника на эти обвинения.

"Моя компетенция проверяется Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Каждый год я прохожу, набираю максимальное количество баллов, и, конечно, я так же являюсь сертифицированным лектором высшей школы адвокатуры", – ответил Богдан Кушнир, адвокат Артема Косова.

Суд отклонил изменение меры пресечения для Артема Косова

После возвращения судей рассматривали меру пресечения. Главным аргументом стало то, что Косов может помочь родителям выйти из дома во время тревоги или обстрела, если будет не на гауптвахте. Якобы он не может повлиять на исследование доказательств, а свидетелей уже допросили.

Уже более года Косов находится на наиболее жестком наказании, без альтернативы, поэтому защитники просят о домашнем аресте. Мол, надо уже дополнительные основания для его содержания, потому что все предыдущие – неактуальны, а это уже ограничение свободы человека. Более того, тяжесть преступления, по закону, не может определять меру пресечения для обвиняемого. Сам Косов выступал эмоционально на заседании, требовал у прокурора доказательств собственной опасности.

Однако защитники семьи Матерухиных указали на важный факт: Артем Косов не проживает с родителями, а еще против него возбуждено дело о совершении домашнего насилия.



Обвиняемый в убийстве Андрей Косов / Скриншот с видео

Браслетов (электронных – 24 Канал) мало, аргументов у прокурора было много. В конце концов судьи не отвелись, и это ходатайство также не удовлетворили, но защитник Богдан Кушнир говорит, что это – только начало. Сторона уже подала на апелляцию.

Родители Максима после каждого заседания говорят, что будут стоять до последнего за светлую память своего сына. Прошел год, группа поддержки так же скандирует: "За Максима максимум", коллегия судей на этот раз осталась неизменной, а исследование доказательств продолжается.