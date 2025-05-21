Річниця смерті Максима Матерухіна – підлітка, що загинув на станції київського фунікулера – пройшла з численним спомином його імені та фото на плакатах. Як і рік тому, під Шевченківським судом зібралися небайдужі люди, щоби підтримати родину та досягнути справедливого покарання для вбивці.

Захист вже кілька засідань поспіль вимагає випустити обвинуваченого Артема Косова під домашній арешт, наводячи все нові аргументи. Чи зможе держохоронець вийти з-за ґрат, хто накинувся на матір загиблого підлітка та що слідчі знайшли на місці вбивства, що могло б змінити хід справи – 24 Канал розповість у рамках проєкту "Де вони?".

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Розгляд справи опинився під загрозою зриву

7 квітня 2024 року Максим Матерухін загинув на станції фунікулера, але людей, охочих підтримати його родину, не стає менше. Проте не кожне судове засідання доходить до розгляду справи по суті. Хоча людям тут дуже важливо, щоби свої висновки суд зробив якомога швидше.

Нове судове засідання почалося звично: група підтримки зібралася з плакатами та фото, всі щільно набилися у залу. І все б нічого, та на лаві підсудних забракло осіб. Артема Косова на засідання просто не доставили. Розгляд опинився під загрозою зриву, адже адвокати унісон заговорили про інші справи, а співробітника УДО обіцяли привезти лише за півтори години.

Колегія суддів послалася на якусь документальну колізію, що виникла на гауптвахті, де утримують ймовірного вбивцю. Мовляв, суд надіслав усі необхідні запити, але гауптвахта їх чомусь не отримала. На відеоконференцію Косов не погодився. Після цього протягом 30 хвилин фігуранта оперативно доставили до зали суду. Батько Максима вважає, що захист обвинуваченого причетний до цих подій.

Що відбувається у справі підлітка, якого вбили на фунікулері: дивіться відео

"Це якась маячня. Як це вони не отримали (запити – 24 Канал)? Це моя особиста думка, але мені здається, що вони (захист Артема Косова – 24 Канал) доклали до цього руку. У них було таке здивування, коли сказали, що він через пів години приїде", – прокоментував Олександр Матерухін, батько загиблого Максима.

Скандали під час засідань і "заробіток" у суді

Засідання таки почалося. На ньому була присутня й мати Артема Косова, через стан здоров'я якої, захист обвинуваченого подав клопотання про звільнення держслужбовця під домашній арешт. Людмила Косова, яка на одному з минулих засідань побилася з журналісткою, цього разу уникала камер та багато разів у перервах говорила телефоном. Але і цього разу не обійшлося без скандалу.

Ірина Матерухіна, мати загиблого Максима, розповіла, що коли під час засідання подивилася на матір обвинувачуваного, Людмилу Косову, та дивилася прямо на неї й одними губами промовила: "С*ка", посміхнулася та відвернулася.

Їхня сім'я ненавидить нас за те, що ми підійняли такий "бунт", що не даємо замовчати нашу трагедію і тихенько "порєшать". Тому вона це і сказала,

– переконана Ірина Матерухіна.

З журналістами 24 Каналу пані Людмила не забажала говорити, тому, що відбулося, на її погляд, ми не знаємо.

Після року судових розглядів людей у залі засідань не меншає, однак захист Косова впевнений: не всі туди приходять за ідею. Для деяких це буцімто спосіб заробітку. Так, батька Максима Матерухіна звинувачували в мережі, нібито він роздає якісь суми грошей присутнім у групі підтримки.

24 Канал запитав у присутніх, чи отримали вони якісь кошти за те, що прийшли на судове засідання. Та люди відповіли, що приходять, бо вірять, що Артем Косов має бути покараний.



Люди приходять до суду підтримати батьків Максима / Скриншот з відео

Адвокати захисту незадоволені прокурором і свідками

Далі допитали свідків і суд перейшов до аналізу доказів. Зі сторони захисту лунало багато зауважень щодо роботи з боку прокурора. Мовляв, є описки, порушення процедури, бо неправильно оформлені документи призведуть до неправильного дослідження доказів.

Нагадаємо, що адвокати Артема Косова відстоюють як можливу й версію про те, що саме підлітки спровокували конфлікт на фунікулері, викрикуючи обурливі тези про військових. Свідки та сторона потерпілих такий хід подій заперечують.

Зі слів свідків: нетверезий Артем Косов з товаришем їхав на фунікулері, сікався до компанії молоді. А потім влаштував сутичку з Максимом Матерухіним, в ході якої вибив ним скло на станції. При цьому був ще й під впливом наркотиків – це теж підтверджений факт, але у цьому випадку йому додалася лише адміністративна відповідальність, адже тієї кількості речовини було нібито недостатньо, щоб кваліфікувати це як кримінальний злочин.

Проте у сторони захисту все ще багато зауважень не лише до роботи з боку прокурора, а й до свідчень очевидців, які нібито не збігаються з попередніми. Про це та упередженість суду неодноразово говорив адвокат Артема Богдан Кушнір.

У справі з'явився загадковий мішечок

Колегія суддів у деталях зачитала, в якому положенні знайшли тіло Максима, які рани на ньому виявлені. Проте до відеодоказів цього разу судді так і не дійшли – не встигли. Натомість раптом пролунав ще один факт: у Максима теж знайшли якийсь пакунок. При цьому токсикологія показала наявність нікотину та продуктів його розпаду – нічого більше.

У крові вбитого підлітка не знайшли слідів ані алкоголю, ані наркотиків, що підтверджують слова батьків, які відразу запевняли: їхній син нічого такого не вживав. Хоча дехто із підлітків й розповідав на допиті, що вони випивали.

Наразі достеменно не відомо, що саме було в пакеті та чи використовував якось Максим його вміст. Проте 24 Канал поспілкувався з мамою Максима, яка розповіла, що за рослинна речовина там була. За її словами, у мішечку лаванда, яку Максим носив як оберіг.

Річ у тім, пояснила Ірина Матерухіна, що лаванда є захисником Максима за датою народження. Вона навіть показала пучок лаванди, з якого відрізала оберіг для сина, та показала свій такий самий мішечок, але трошки більший.

Чому ж про лаванду не було відомо від самого початку? Ірина пояснює: на фоні трагедії, про пакунок з ароматними квітами – просто забули.



Лаванда з дому Матерухіних / Фото надане 24 Каналу

Захист хотів відкликати суддів

Родина обвинуваченого Артема Косова не менше піклується про його життя та стан. Мати держохоронця відвідує кожне засідання, а сам він почав брати активнішу участь у всіх процесах. Нині на засіданнях дедалі частіше лунає впевнений голос обвинуваченого у вбивстві з-за скляних дверей, який звинувачує ЗМІ у нібито викривленні дійсності: мовляв, те, що повідомляють журналісти, і те, що відбувається у суді, – відрізняється.

Водночас люди по той бік скляних дверей – іншої думки. У багатьох перспектива того, що держслужбовець УДО, підозрюваний у вбивстві підлітка на фунікулері, опиниться на волі, навіть перебуваючи під домашнім арештом, – викликає жах.

Проте наприкінці квітня не ця тема стала головною в судовій залі Шевченківського суду. Адвокати Артема Косова клопотали про відведення колегії суддів, і на це вони зібрали чимало причин. За словами адвоката захисту Богдана Кушніра, його ознайомлення з матеріалами справи відбулося лише через місяць після того, як він зайшов у справу, а томи 2 і 3 справи не були сформовані та підшиті вчасно.



Засідання у справі вбивства Максима Матерухіна / Скриншот з відео

Окрім того, два клопотання на засіданнях про зміну запобіжного заходу судді навіть не розглядали, а потім розглянули в одну дату, а опублікували це все – в іншу, порушивши процедуру. Так, захист обвинуваченого стверджує, що Косов незаконно перебував під вартою 86 днів. Крім того, питання в адвокатів є навіть до кваліфікації суддівської колегії.

Адвокат Косова 30 хвилин розповідав про порушення термінів, дисциплінарні розгляди щодо суддів, суспільний інтерес, що заважає розгляду, та багато інших, на його думку, аргументів для відводу колегії. Але стороні обвинувачення було що відповісти. Щодо клопотань про зміну запобіжного заходу, прокурор послалась на рішення апеляційної інстанції та бездіяльність другого адвоката Косова – Дмитра Земницького.

Після такого клопотання у залі лунали крики обурення. Хтось викрикував кпини щодо компетентності захисників обвинуваченого, хтось вибігав із зали в гніві. Батьки Максима вийшли тихо, щоби не наражати себе на ще більш болісні події.

Поки суд у нарадчій кімнаті вирішував, чи відводити самих себе, в залі лунало чимало обвинувачень на адресу адвоката Богдана Кушніра. Зокрема, його звинуватили в некомпетентності через відвід колегії. 24 Канал отримав ексклюзивний прямий коментар захисника на ці звинувачення.

"Моя компетенція перевіряється Національною асоціацією адвокатів України. Кожного року я проходжу, набираю максимальну кількість балів, і, звичайно, я так само є сертифікованим лектором вищої школи адвокатури", – відповів Богдан Кушнір, адвокат Артема Косова.

Суд відхилив зміну запобіжного заходу для Артема Косова

Після повернення суддів розглядали запобіжний. Головним аргументом стало те, що Косов може допомогти батькам вийти з будинку під час тривоги чи обстрілу, якщо буде не на гауптвахті. Мовляв, він не може вплинути на дослідження доказів, а свідків вже допитали.

Вже понад рік Косов перебуває на найбільш жорсткому покаранні, без альтернативи, тож захисники просять про домашній арешт. Мовляв, треба вже додаткові підстави для його утримання, бо всі попередні – неактуальні, а це вже обмеження свободи людини. Ба більше, тяжкість злочину, за законом, не може визначати запобіжний захід для обвинуваченого. Сам Косов виступав емоційно на засіданні, вимагав у прокурора доказів власної небезпечності.

Однак захисники родини Матерухіних вказали на важливий факт: Артем Косов не проживає з батьками, а ще проти нього існує справа щодо вчинення домашнього насильства.



Обвинувачений у вбивстві Андрій Косов / Скриншот з відео

Браслетів (електронних – 24 Канал) обмаль, аргументів у прокурора було чимало. Зрештою судді не відвелися, і це клопотання також не задовольнили, але захисник Богдан Кушнір каже, що це – лише початок. Сторона вже подала на апеляцію.

Батьки Максима після кожного засідання говорять, що стоятимуть до останнього за світлу пам'ять свого сина. Пройшов рік, група підтримки так само скандує: "За Максима максимум", колегія суддів цього разу залишилась незмінною, а дослідження доказів триває.