Батьки Максима Матерухіна вважають, що Артем Косов подасть апеляцію, а потім може бути етап касації. Ведуча 24 Каналу Яна Богославська зауважила, що батьки готові йти до кінця, аби він все-таки отримав довічне ув’язнення.
До теми Загадковий пакунок і скандал у суді: що відомо про справу підлітка, якого вбили на фунікулері
Справедливість настала
Мати Максима Ірина Матерухіна поділилась, що вони дуже довго чекали на те, щоб Артем Косов отримав справедливе покарання за вбивство їхнього сина. 23 вересня хлопцю мало виповнитися 18 років, тому це буде подарунок для нього.
Зараз для мене це ніби сон, який навіть не описати словами. Це просто така радість. Ця справедливість настала. І всі почули, що йому довічне за вбивство нашого сина. Він отримав те, на що заслуговує,
– сказала жінка.
За її словами, вони з чоловіком відчувають неймовірні емоції. Зокрема, вдячність усім людям, які постійно підтримували їхню родину на цьому складному шляху.
Що відомо про вбивство Максима Матерухіна?
7 квітня 2024 року на станції фунікулера загинув підліток Максим Матерухін, учень 10-А класу школи №36 Києва. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув юнака, через що той впав, розбив головою скло й зазнав смертельний поріз шиї. Хлопець помер за кілька хвилин до приїзду швидкої.
Наступного дня, 8 квітня 2024 року, ДБР повідомило про підозру правоохоронцю Артему Косову. Відомо, що він працював водієм в Управлінні державної охорони.
У середу, 17 вересня, завершилися судові дебати у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на фунікулері. Артем Косов покаявся, заявивши, що не мав наміру вбивати юнака. Вже 22 вересня його оголосили вирок – довічне позбавлення волі.