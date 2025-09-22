Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.
1 мин
Убийство Максима Матерухина на фуникулере: суд признал подозреваемого виновным
Основные тезисы
- Шевченковский районный суд Киева приговорил Артема Косова к пожизненному заключению за убийство подростка Максима Матерухина на станции фуникулера.
- Косов признал свою вину, но защита утверждала, что убийство было неумышленным.
В Киеве прошло очередное заседание по убийству подростка Максима Матерухина на станции фуникулера. Суд признал подозреваемого виновным. Убийца получил приговор в виде пожизненного заключения,