В апреле 2024 года сотруднику УГО Артему Косову сообщили подозрение в умышленном убийстве 16-летнего Максима Матерухина. В мае работники ГБР завершили досудебное расследование по факту смерти юноши на станции фуникулера в Киеве.

29 мая обвинительный акт в отношении Артема Косова передали в суд. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое Косову грозит пожизненное заключение. А резонанс вокруг этого преступления привел в зал суда Генерального прокурора Украины.

Суды продолжаются почти полтора года, но что изменилось за это время? Почему Артем Косов на каком-то из заседаний остался без обоих защитников и какое отношение к этому имеют судьи? А самое главное – по каким причинам обвиняемый изменил свои показания? 24 Канал собрал все известные факты об этой страшной трагедии в проекте "Где они".

Почему подозреваемый остался без адвокатов?

В этом августе в зале Шевченковского суда, где слушают дело об умышленном убийстве Максима Матерухина появился лично генпрокурор Руслан Кравченко. Он присоединился к группе прокуроров, работавших над делом ранее. Сам Руслан Кравченко выступает за пожизненное заключение для обвиняемого – то чего почти полтора года требует общество и родители Максима.

На заседании, где Косову должны были избирать меру пресечения, а он уже второй раз для этого процесса остался без адвоката, генпрокурор заявил о 6 фактах злоупотребления со стороны защиты обвиняемого.

"Защитник отказался защищать обвиняемого. Мы считаем, что это злоупотребление правом. Это нарушение права на защиту. Мы будем обращаться в дисциплинарную комиссию, что его (защитника – 24 Канал) наказали и лишили свидетельства на право занятия адвокатской деятельности, потому что защитник обязан соблюдать все права и обязанности защищать обвиняемого в этом отдельном производстве или в другом", – отметил Руслан Кравченко.

То есть, это прямое обвинение Богдана Кушнира и Дмитрия Земницкого в манипуляциях и нарушении законов. Они же, по словам активной общины, систематически срывали заседания.

Предыдущее переизбрание меры пресечения для фигуранта действительно состоялось без адвокатов Земницкого и Кушнира. А на этот раз оказалось, что оба они – вышли из дела. Один разорвал контракт, а другой – вышел из дела из-за якобы "загруженности".

Что происходит в деле об убийстве на фуникулере: смотрите полное видео

Поэтому Косов остался без защитников, и это все одновременно с появлением генпрокурора в деле. Лично Богдан Кушнир отрицает тезис генпрокурора о 6 сорванных заседаниях. Говорит: сорванное заседание – это если бы они не сообщили и не появились, а они писали ходатайство о переносе в рамках действующего законодательства.

Также, по его словам, выйти из дела и ему, и господину Земницкому пришлось именно из-за действий судейской коллегии, которая якобы игнорировала все ходатайства стороны защиты о переносе судебных заседаний.

Новый адвокат – фигурант в уголовном деле?

Нового защитника, Романа Щетницкого, обвиняемому в убийстве подростка назначили также в "бесплатной правовой помощи". Известно, что он владелец и руководитель адвокатского объединения "Фетисов, Щетницкий и партнеры". Страницу в соцсетях он держит закрытой, а еще – сам был фигурантом по уголовному делу.

Обвинительный акт по статье о злоупотреблении влиянием, а точнее о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды за оказание влияния подали в Соломенский суд в феврале 2024 года. Согласно материалам тогда у Романа Владимировича изъяли 5 тысяч долларов. Однако, чем закончилась история в реестрах не указано, последнее зарегистрированное постановление датировано год назад.

Напомним, что генпрокурор Кравченко среди прочего настаивал на том, чтобы Щетницкий остался и на будущие заседания, как постоянный представитель обвиняемого в убийстве. По мнению адвоката Кушнира такое решение является чрезмерной волей прокуратуры.

Подозреваемый впервые пообщался с прессой

Подозреваемый своей вины никогда не признавал, однако в конце лета изменил привычную позицию и начал свое общение с медиа. Наш проект был первым, кто получил ответы на главные вопросы, в частности – признает ли Артем Косов свою вину? В ответ мы получили не просто "нет, не признаю", как когда-то в начале, а анонсирование общения с прессой на будущих заседаниях, и обвинения в адрес судейской коллегии в давлении на защиту.

В тот день обвиняемый впервые напрямую общался с мамой Максима, Ириной, пытался перед ней извиниться, но так и не сказал конкретно – за что? Трагедию, которая произошла на фуникулере, он называет "ситуацией" и не считает себя виновным.

Обратите внимание! Ветеран и общественный активист Олег Симороз считает, что этот допрос и резкое желание вероятного убийцы общаться с прессой – это попытка ввести суд в заблуждение. Ведь это первое такое общение подозреваемого со СМИ за более чем год судебных заседаний.

Меру пресечения Артему Косову, по решению коллегии судей продлили до 11 октября. Он будет оставаться под стражей без права на залог.

Детали из допроса Артема Косова об оружии, наркотиках и алкоголе

7 апреля 2024 года Максим Матерухин ушел из жизни на станции фуникулера. По словам очевидцев, после выхода из вагона на верхней станции мужчина толкнул подростка на стекло, которое ребенок разбил фактически своей головой, получив смертельные порезы. Юноша истек кровью за несколько минут еще до приезда скорой.

Артем Косов заявляет якобы думал, что убитому Максиму Матерухину было больше 18 лет, потому что он был высокий и разговаривал "не детским языком". И семеро подростков, которые были свидетелями трагического инцидента, дали показания: Косов с товарищем были нетрезвы, агрессивны, приставали к другим пассажирам фуникулера. Но сейчас, во время допроса, Косов давал совсем другие показания.

Обвиняемый в убийстве несовершеннолетнего утверждал, что не имел прямого умысла на причинение смерти потерпевшему, а страшные последствия своих действий он назвал "трагической случайностью".

Во время допроса Косов сообщил, что имел специальную стрелковую и боевую подготовку, занимался много лет борьбой, а также имеет звание кандидата в мастера спорта по дзюдо. И отрицает, что участвовал в боевых действиях, как раньше говорили, что он якобы "вернулся с нуля".



Обвиняемый в убийстве Артем Косов / Скриншот с видео

Что касается того, почему нетрезвый водитель УГО в выходной день нес на фуникулер пистолет Sig Sauer, Артем Косов признал, что нарушил должностные инструкции, и якобы забыл, что пистолет был в сумке.

Также Артем отрицал некоторые показания присутствующих в вагоне, в частности девушек, которые ранее рассказали, что товарищ обвиняемого распускал на них руки, оба громко и нецензурно выражались при пожилых людях и детях, а также крепко попахивали алкоголем. Почему же люди, которые не знали ни Максима, ни Артема давали показания совсем не в пользу нападающего? Обвиняемый заявил, что свидетели или являются заинтересованной стороной, или врут.

По словам генпрокурора, это был эмоционально сложный допрос. Обвиняемый постоянно путал показания, менял их или же просто отказывался отвечать на вопросы. Иногда, его слова противоречили предыдущим показаниям. Например, на видео с бодикамер полиции Артем Косов четко сказал, что "решил сделать бросок через бедро". В то же время на допросе вдруг заявил, мол, случайно упал вместе с Максимом.

Еще один важный факт: судьи исследовали доказательство которым установлено, что в крови Косова обнаружено этиловый спирт в концентрации 2,5 промилле и наркотическое вещество. И сам обвиняемый это признает, по его словам он употреблял пиво и крепкий алкоголь, а марихуана якобы была в другой день и "впервые в жизни". Нашему проекту Косов также подтвердил, что выводы экспертизы правильные, но в собственной, своеобразной манере. Почему-то до допроса он не торопился рассказывать об алкоголе и наркотиках.

На это есть дело, если это написано, то так установило следствие,

– коротко ответил нам подозреваемый в убийстве Артем Косов.

Во время допроса прокурор Васильева дошла и до фрагмента с якобы первой помощью, что предоставлял обвиняемый. Поэтому мы дошли до обсуждения вопроса того самого турникета-жгута на шею Максима Матерухина. По словам подозреваемого, состояние опьянения в котором он находился, не мешало ему оказывать первую помощь. Хотя даже на вопрос полицейских – из какой двери он вышел – Артем Косов не мог ответить.

"Я увидел, что есть кровь. Пошел взял жгут, спустился вниз. Уже парень дал свою кофту. Я сложил эту кофту и приложил к ране", – сказал подозреваемый.

В то же время, по мнению присутствующих в судебном зале, во время допроса Артем Косов больше жаловался на свою несчастную судьбу и то что "сидит в аквариуме", чем говорил по существу преступления.

Больше деталей о деле об убийстве на Киевском фуникулере, какие еще истории всплыли во время допроса Артема Косова – смотрите продолжение в видео.