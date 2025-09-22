Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

У понеділок, 22 вересня, Шевченківський районний суд Києва завершив розгляд справи колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова. Чоловіка обвинувачували у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера у квітні 2024 року. Після проведення кількох судових засідань злочинця визали винним та оголосили вирок.

Раніше Косов визнав провину, зазначивши, що не хотів вбивати хлопця. Відтак захист обвинувачуваного наполягав, що він не діяв умисно, а позбавив хлопця життя через необережність. Попри це саме "Умисне вбивство" інкримінували Артему Косову. Суд підтримав прокурорів та присудив чоловікові довічне ув'язнення. Це рішення вдалося ухвалити завдяки всім наданим доказам.

Батьки загиблого Максима вважають, що суд оголосив "справедливий вирок" для злочинця.



Батьки Максима Матерухіна на засіданні суду над вбивцею / Фото 24 Каналу

Рідні та близькі Максима Матерухіна були на засіданні суду. Вони тримали в руках фото невинно вбитого підлітка та очікували на рішення щодо його вбивці.

